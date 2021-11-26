Мастер-класс якутской кухни для иностранных студентов АГАТУ

В АГАТУ прошел мастер-класс по приготовлению блюд якутской национальной кухни. Его участниками стали студенты со всех факультетов университета. Ребята узнали о тонкостях приготовления русских пельменей, якутской лепешки и салата «Индигирка».

Мастера Колледжа технологий и управления АГАТУ подробно объяснили и показали технику приготовления теста, продемонстрировали особенности обработки и оформление блюд.Студенты на практике применили эти советы и приняли участие в создании блюд. Итогом дружной работы стали правильно приготовленные лепешки, пельмени и салат. Закончился мастер-класс совместной дегустацией и чаепитием.Следующий мастер- класс будет посвящен восточной кухне. Ребята приготовят таджикский и киргизский бешбармаки и татарский эчпочмак.

Отметим, что мастер-классы проводятся в рамках гранта Экономического факультета по проекту «Открытый мир» при поддержке Росмолодежи. Проект направлен на интеграцию и социализацию иностранных студентов.