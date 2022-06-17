Мастер-класс от Олимпийского Чемпиона по боксу

Сегодня, 17 июня в 14.00ч. мастер-класс для детей и всех желающих во дворце спорта «50 лет Победы» проведут:

🥊Рахим Чахкиев боксер- профессионал, Олимпийский чемпион, чемпион Мира по версии IBO (2015), Заслуженный мастер спорта России и

🥊Денис Лебедев боксер — профессионал, чемпион мира по версии WВА (2012-2018), IBF (2016).

Вход бесплатный.

16 июня, в аэропорту Якутска встретили олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.

Вместе с ним в столицу республики прилетел заместитель председателя Совета чемпионов Федерации бокса России Ахмедхан Адилов.

«Вы знаете для меня Якутск счастливый город. Ведь моё восхождение на олимпийский ринг стартовало именно здесь. В 2007 году я стал здесь чемпионом России, что позволило мне позднее выступить на Олимпийских играх в Пекине и выиграть золотую медаль. Второй раз я здесь был в качестве гостя в 2018 году. Так что сегодня получается, что приехал к вам уже в третий раз.

От этой поездки ожидаю, что пройдёт удачно турнир — чемпионат Дальневосточного федерального округа по боксу. Надеюсь, что увижу достойных бойцов, которые в дальнейшем будут боксировать на чемпионате России. Хочется пожелать вашей республике вырастить новых чемпионов. Таких как Георгий Балакшин, которого я очень хорошо знаю. Мы вместе с ним пахали на тренировках сборной. Хороший путь прошли вместе с Александром Поветкиным, Олегом Саитовым, Гайдарбеком Гайдарбековым. Это уже история нашего отечественного бокса. Традиции должны продолжаться!», — сказал Рахим Чахкиев в флеш-интервью в аэропорту.

В рамках визита в Якутию олимпийский чемпион проведет встречу с министром спорта Леонидом Спиридоновым, побывает в Намском улусе, а 17 июня в 14:00 во дворце спорта «50 лет Победы» состоится мастер-класс с воспитанниками ДЮСШ.