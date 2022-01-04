04.01.2022
16:48
212
Спорт
Мастер-класс от Артема Соколова ⚽😍
В гости к воспитанникам якутских футбольных школ пожаловал капитан юношеской сборной России, игрок Российской премьер лиги Артем Соколов 👍🏽👍🏽👍🏽 – об этом сообщает Спорт Якутии в своем инстаграме.
Источник: https://www.instagram.com/p/CYTGrs6szxo/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.01.2022
198
04.01.2022
110
04.01.2022
155
04.01.2022
834
04.01.2022
400
04.01.2022
332
04.01.2022
219
04.01.2022
384
04.01.2022
189
04.01.2022
4156
04.01.2022
138
04.01.2022
1282
04.01.2022
538
04.01.2022
169
04.01.2022
562
04.01.2022
424
04.01.2022
2714
04.01.2022
628
03.01.2022
387
03.01.2022
12600
03.01.2022
610
03.01.2022
507
03.01.2022
456
03.01.2022
2490
03.01.2022
1108
02.01.2022
1006
02.01.2022
2841
02.01.2022
7621
02.01.2022
1595
02.01.2022
1038
02.01.2022
5875
02.01.2022
478
02.01.2022
1897
02.01.2022
3096
02.01.2022
7631
02.01.2022
1314
02.01.2022
2019
02.01.2022
824
02.01.2022
1448
01.01.2022
5709
01.01.2022
1204
01.01.2022
1246
01.01.2022
875
ТОП НОВОСТИ
03.01.2022
12695
29.12.2021
9672
02.01.2022
7670
02.01.2022
7654
02.01.2022
5905
01.01.2022
5719
04.01.2022
4585
29.12.2021
4447