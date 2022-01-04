Мастер-класс от Артема Соколова ⚽😍

В гости к воспитанникам якутских футбольных школ пожаловал капитан юношеской сборной России, игрок Российской премьер лиги Артем Соколов 👍🏽👍🏽👍🏽 – об этом сообщает Спорт Якутии в своем инстаграме. View this post on Instagram A post shared by Все о спорте Якутии (@sportyakutia.ru)

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