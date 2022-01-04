04.01.2022
16:48
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Спорт

Мастер-класс от Артема Соколова ⚽😍

В гости к воспитанникам якутских футбольных школ пожаловал капитан юношеской сборной России, игрок Российской премьер лиги Артем Соколов 👍🏽👍🏽👍🏽 – об этом сообщает Спорт Якутии в своем инстаграме.

Источник: https://www.instagram.com/p/CYTGrs6szxo/
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