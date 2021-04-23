23.04.2021
21:01
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Общество
Мастер-класс. Как заполнить декларацию по 3-НДФЛ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 5 по РС (Я) в субботу, 24 апреля с 10.00 ч. до 17.00 ч. в операционном зале проводит мастер-классы по заполнению в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» налоговых деклараций по декларированию доходов физических по форме 3-НДФЛ, полученных за 2020 год, прием налоговых деклараций формы 3-НДФЛ и пояснений по доходам, полученным при продаже, аренде или дарении имущества и пр.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией просят соблюдать меры безопасности (маски, перчатки, личные ручки).
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: МРИ ФНС № 5 по РС (Я)
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