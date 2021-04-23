Мастер-класс. Как заполнить декларацию по 3-НДФЛ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 5 по РС (Я) в субботу, 24 апреля с 10.00 ч. до 17.00 ч. в операционном зале проводит мастер-классы по заполнению в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» налоговых деклараций по декларированию доходов физических по форме 3-НДФЛ, полученных за 2020 год, прием налоговых деклараций формы 3-НДФЛ и пояснений по доходам, полученным при продаже, аренде или дарении имущества и пр.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией просят соблюдать меры безопасности (маски, перчатки, личные ручки).