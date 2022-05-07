Мастер-класс хирурга из Москвы в Якутском центре нефрологии и диализа



«Центр современной нефрологии и диализа» не только занимается лечением и ранним выявлением хронических заболеваний, но и продолжает работу по повышению квалификации специалистов республики посредством проведения мастер- классов с участием московских докторов. Так, в конце апреля, в Якутск с рабочим визитом, по приглашению руководства «Центра современной нефрологии и диализа» посетил Александр Смоляков, врач-хирург, нефролог, трансплантолог, старший научный сотрудник ГБУЗ МОНИКИ (г. Москва). Он провел мастер-класс для врачей хирургов Якутской больницы – филиала Федерального государственного бюджетное учреждение здравоохранения «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства». Медики провели операции по установке катетера для получения перитонеального диализа. Напомним, что Александр Александрович уже второй год работает в «Центре современной нефрологии и диализа» и курирует всех пациентов, которые находятся на «домашнем диализе».

Все операции прошли в стенах Якутской больницы – филиале ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России под чутким руководством Александра Александровича, где непосредственное участие приняли: Сивцев Афанасий Иннокентьевич, врач-хирург, уролог; Самсонов Василий Васильевич, врач-хирург, уролог; Дашыдымбрылов Очир Дашыциренович, врач анестезиолог-реаниматолог ; заведующий хирургическим отделением Айсен Егорович Васильев. До этого, в течение предыдущих двух лет Александр Смоляков проводил обучающие операции для хирургов ГБУ РС(Я) «Республиканской больницы №1-Национальный центр медицины».

«Многие, кто приходит за медицинской помощью в наш центр уже слышали фразу: «У вас хроническая почечная недостаточность». Слышать такое приходится и тем, кто даже и не догадывался о своих проблемах с почками,- рассказывает о работе Ксения Дмитриевна Давыдова, заместитель главного врача «Центра современной нефрологии и диализа. — В настоящее время многие бывают уже осведомлены о методах заместительной почечной терапии , что существует гемодиализ и как альтернатива «домашний диализ» и сами четко отделяют процедуры диализа. В эти дни были прооперированы четверо больных, троим из них впервые был поставлен диагноз хроническая почечная недостаточность. Диагнозы были поставлены после выездной работы в районы, во время которого мы провели все необходимые анализы, УЗИ-обследование. На основе результатов стало ясно, что их надо госпитализировать срочно. При беседе пациенты сами выбрали заместительную почечную терапию методом перитонеального диализа. Один пациент решил с гемодиализа перейти на перитонеальный диализ. На сегодняшний день в нашем Центре наблюдаются 36 пациента, которые получают «домашний» диализ и многие из которых живут и получают лечение у себя дома, не выезжая за пределы родного района. Важно отметить, что от момента выявления и постановки диагноза: хроническая почечная недостаточность до введения пациентов в перитонеальный диализ сократилось до двух недель, что несомненно сохраняет важные функции организма, не доводя человека до интоксикации с пострадавшими почками. Такая мобильная работа является результатом выездных осмотров врачей нефрологов нашего центра в районы».

«Меня удивило и обрадовало то, что в данном Центре врачи очень мобильно работают. В конце марта я от знакомой услышал, что здесь могут сделать операцию и перевести меня с гемодиализа на перитонеальный диализ. Позвонил прямо к Ксение Дмитриевне, и вот я уже здесь. Перитонеальный ,то есть » домашний » диализ очень востребован! Ведь среди получающих диализ пациентов много молодых, работающих, активных людей, которые привязаны к больнице, где получают диализ по 4-5 часов через день. На это уходит вся оставшаяся жизнь!» , — делится своими новостями Валерий Белогрудов, пациент «Центра современной нефрологии и диализа». – Когда впервые мне озвучили диагноз, я был в шоке. За все это время я через день ходил на диализ, то есть, вся моя жизнь была привязана к стационару, где я его получал. Сейчас же я самостоятельно дома буду проводить очищение. В остальное время могу работать, заниматься любимым делом, путешествовать. Конечно, все зависит от гигиены пациента, от того, насколько мы будем прислушиваться к нашим докторам, фельдшерам и соблюдать все, что они рекомендуют. Мне очень импонирует то, что в «Центре современной нефрологии и диализа» мы, пациенты, будем на связи с врачом круглые сутки. Если возникнут вопросы, то доктор всегда рядом. Это придает уверенность. Спасибо всем докторам, которые оперировали нас и руководству данного центра за возможность перехода в перитонеальный диализ».

« Не буду перечислять все преимущества данного вида диализа, они очевидны — дольше сохраняется остаточная функция почек (как по выведению шлаков, так и по выделению жидкости — годами) по сравнению с гемодиализом. И это очень важно. Быстрее и легче происходит адаптация пациентов к почечной заместительной терапии. Нет гемодинамической нагрузки на сердечно-сосудистую систему, что позволяет эффективнее бороться с артериальной гипертензией и сердечной недостаточностью. Я как врач понимаю, что пациентам нужно чувствовать себя свободно, жить без привязки к сеансу гемодиализа. Но я всегда внимательно слушаю и прислушиваюсь к рассказам больных об их ощущениях. Прошу докладывать обо всех непонятных болях и дискомфорте. Если такое возникает, то прошу всех заранее оповестить меня. Несмотря на дистанцию, всегда в курсе состояния того или иного пациента. К тому же, у нас здесь работает патронажный фельдшер. Я хочу добавить, если у вас диагностировали хроническую почечную недостаточность, а часто это бывает неожиданно для больного, не отчаивайтесь — это не приговор, это продолжение жизни, только несколько в другом ритме. Обязательно обращайтесь, не откладывая на долгое время. в «Центр современной нефрологии и диализа». Здесь вам помогут и обязательно подберут подходящий вам вид диализа, дадут рекомендации»,- рекомендует Александр Смоляков.

Вся эта работа состоялась после заключения соглашения о сотрудничестве между «Центром современной нефрологии и диализа» и Якутской больницей – филиалом ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА.

«На нас с предложением о сотрудничестве вышла главный врач «Центра современной нефрологии и диализа» Марфа Николаевна Бурцева. Мы с коллегами хирургами и урологами, нефрологами подумали, почему бы нет? Мы взвесили и решили попробовать. Тем более Александр Александрович поделился с нами своим опытом, а наши хирурги с удовольствием ассистировали ему. Мы ведь врачи, поэтому в первую очередь руководствуемся интересами наших пациентов. Если от нашей совместной работы положительные результаты, люди встают на ноги и начинают жить, работать, творить, то это несомненно радует нас, медиков»,- заключил Михаил Юрьевич Константинов, главный врач Якутской больницы –филиала ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России.