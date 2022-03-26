26.03.2022
16:48
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Спорт
Мастер-класс фигуристки Аделины Сотниковой в Якутске
Российская фигуристка Аделина Сотникова проводит мастер-класс для юных фигуристов в Якутске, сообщает тгк @yk24ru
Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru
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