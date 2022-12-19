Мастер из Якутии стал лучшим косторезом России!

С 14 по 18 декабря в московском «Экспоцентре» проходит Фестиваль косторезного искусства народов России «Сказ на бивне мамонта». Проект организован Фондом народных художественных промыслов и ремесел «Уус» РС(Я) при поддержке Фонда Президентских грантов РФ.

Лучшим косторезом России стал мастер из Республики Саха (Якутия) Леонид Соловьев.

Конкурс собрал на единой площадке лучших мастеров и художников косторезного искусства со всех регионов Российской Федерации.

Развитие профессионального мастерства, повышение престижа профессии «мастер косторез», пропаганда лучших традиций косторезных школ России, популяризация традиционного художественного творчества северян — резьбы по кости являются главными целями и задачами конкурса.

Участники конкурса профессионального мастерства «Лучший косторез России»:

1. Савицкий Иван Ярославович, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, «Окружной Дом ремесел»

2. Скворцов Дмитрий Витальевич, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард

3. Чуприн Дмитрий Васильевич, Красноярский край, Таймырский долгано-ненецкий район, г. Дудинка «Таймырский Дом народного творчества»

4. Адуканов Андрей Константинович, Камчатский край, с. Эссо

5. Кугаевский Дмитрий Алексеевич, Тюменская область, г. Тобольск ООО «ТФХКИ»

6. Ныпевги Александра Валерьевна, Чукотский автономный округ, с. Уэлэн «Уэлэнская косторезная мастерская»

7. Манасбаева Ольга Карабаевна, Чукотский автономный округ, г. Анадырь

8. Яценко Владимир Александрович, Московская область, Крокус сити «Океанариум»

9. Артюхова Татьяна Николаевна, Московская область, Пушкинский район, п. Лесной

10. Пронина Анна Александровна, Московская область, г. Хотьково «Хотьковская фабрика резных художественных изделий»

11. Лопаа Эдуард Севенович, Республика Тыва, с. Тораа-Хем, Тоджинский район

12. Санчыт-оол Олчей Часкылыкович, Республика Тыва, г. Кызыл

13. Воронов Сергей Александрович, Томбовская область, г. Тамбов

14. Андреев Алексей Васильевич, Республика Саха (Якутия), г. Якутск

15. Соловьев Леонид Прокопьевич, Республика Саха (Якутия), г. Якутск

Пресс-служба Центра «Симэх»