Мастер фэншуй Снежана Тихонова рассказала о наступающем годе Тигра

Известный российский духовный коуч, мастер фэншуй, якутянка Снежана Тихонова поделилась с корр. ИА YakutiaMedia, каким будет наступающий Новый год. Снежана Тихонова прилетела в Якутск всего на несколько дней. Напомним три года назад она со своей семьей переехала в Алматы, а летом в Москву.

— Согласно восточному календарю 2022 год — год Водяного Тигра. Так как он не домашнее животное, а хищное, сам по себе он резкий, непредсказуемый и агрессивный, поэтому год обещает быть, как две стороны медали — одна хорошая, а другая плохая. Я скажу, что Год Тигра будет тяжелый, но в то же время он принесет двойную радость, любовь, успех, богатство…

В год Тигра нужно быть очень амбициозными и много работать. В старом китайском альманахе «Тунг Син» по определению года есть такое предложение: «Пять быков вспахивают поля», что означает нужно много трудиться, чтобы заработать деньги, больше обычного. Если человек любит поспать до обеда, то он не заработает их в 2022 году.

В наступающем году будет большая конкуренция, поэтому будьте осторожными в плане близких отношений. Год, когда самые близкие люди, коллеги, друзья, деловой партнер и даже муж или жена могут предать. Поэтому советую в 2022 году для сохранения любви, брака на юго-востоке квартиры установите Бога Любви, которого зовут Йи Лоу, он живет на луне, можно распечатать изображение Лунного Кролика и повесть на этом месте.

Для России будет очень хороший год, но международные конфликты сохранятся. В год Тигра залетает звезда Путешествий. Я очень надеюсь, что к четвёртому кварталу года, наконец мы как и прежде сможем ездить по миру и путешествовать.

Хочу пожелать моим землякам не надо бояться наступающего года. Если воспринимать Тигра, как кошку, то вы сможете его контролировать, а самое главное трансформируйте этих трех тигров для того, чтобы они привлекали вам богатство, удачу и успех. Верьте в себя, если у человека будет абсолютная уверенность, что он может контролировать тигра , и трансформирует его на удачу, богатство, любовь и исполнения желаний, то это обязательно сбудется — самое главное это вера в свои внутренние ресурсы. Если будут какие-то препятствия, то этот год, когда человек может встать, возродиться и идти дальше!

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