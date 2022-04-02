02.04.2022
15:14
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Якутия

Массовый осуохай в День столетия республики — флэш-моб в Якутии

Массовое исполнение традиционного хороводного кругового танца якутов «осуохай» 27 апреля должно стать символом сплочения многонационального народа Якутии. Министерство культуры и духовного развития приступило к подготовке этого значимого события, которое в качестве флэш-моба пройдет одновременно во всех уголках республики

. В столице местом проведения определена Комсомольская площадь. Предполагается, что хороводный танец состоится сразу после праздничного шествия, посвященного 100-летию ЯАССР, которое пройдет по улице Кирова от перекрестка с улицей Ярославского до улицы Лермонтова. После осуохая на площади состоится эстрадный концерт.

Фото: Балабкина Breif
Источник: Балабкина Breif
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