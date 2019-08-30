Массовые проверки водителей пройдут в Якутске

В целях предупреждения и профилактики дорожно-транспортных происшествий Госавтоинспекция г. Якутска в выходные дни с 30 августа по 1 сентября увеличит плотность нарядов ДПС.

На территории г. Якутска и пригородных направлениях будут проводиться рейдовые мероприятия и сплошные проверки по выявлению нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения, а также по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки детей. Не останутся без внимания инспекторов и другие грубые нарушения ПДД.

ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию (по телефонам: 127, 47-35-69 и 35-22-22) о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.