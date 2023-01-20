20.01.2023
17:22
228
Происшествия
Массовые ДТП продолжаются из-за густого тумана в Якутске
Массовые ДТП продолжаются из-за густого тумана в Якутске.
Фото: КРИМЯКУТИЯ
Источник: КРИМЯКУТИЯ
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