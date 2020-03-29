29.03.2020
17:01
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Происшествия

Массовое убийство в Якутске: подозреваемый напал на оперативника

Полицейскими оперативно задержан ранее судимый за самоуправство 29-летний уроженец г. Якутска, сообщает пресс-служба регионального МВД. 

«Когда оперативники окружили дом, где находился подозреваемый, мужчина попытался скрыться через окно. 

Во время задержания подозреваемый оказал сопротивление и ударил ножом одного из оперативников, который, отразив удар, задержал его. В настоящий момент сотруднику оказана медицинская помощь», — уточнили в пресс-службе. 

Как отметили в МВД, мотивом преступления стали личные неприязненные отношения. 

В настоящее время подозреваемый задержан и находится в отделе полиции.

Источник: Пресс-служба МВД по РС(Я).
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