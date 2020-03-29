Массовое убийство в Якутске: подозреваемый напал на оперативника

Полицейскими оперативно задержан ранее судимый за самоуправство 29-летний уроженец г. Якутска, сообщает пресс-служба регионального МВД.

«Когда оперативники окружили дом, где находился подозреваемый, мужчина попытался скрыться через окно.

Во время задержания подозреваемый оказал сопротивление и ударил ножом одного из оперативников, который, отразив удар, задержал его. В настоящий момент сотруднику оказана медицинская помощь», — уточнили в пресс-службе.

Как отметили в МВД, мотивом преступления стали личные неприязненные отношения.

В настоящее время подозреваемый задержан и находится в отделе полиции.