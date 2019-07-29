Массовое пищевое отравление в Якутии: возбуждено уголовное дело

Чурапчинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам, преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Установлено, что в период с 26.07.2019 по 28.07.2019 в ГБУ РС(Я) “Чурапчинская центральная районная больница им. П.Н. Сокольникова” за медицинской помощью обратились 18 граждан, в том числе 8 несовершеннолетних детей с диагнозом: острая пищевая токсикоинфекция.

Из показаний пострадавших следует, что все они в период с 25.07.2019 по 26.07.2019 употребили продукцию, приобретенную в кафе быстрого питания в с. Чурапча, после чего почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью.

В настоящий момент проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается.