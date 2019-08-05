Массовое отравление в Якутии — возбуждено уголовное дело

Прокуратура Вилюйского района в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей зафиксировала публикацию о массовом обращении местных жителей в отделение скорой помощи Вилюйской ЦРБ с острой кишечной инфекцией.

По публикации незамедлительно организована прокурорская проверка, с привлечением специалистов Вилюйского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС (Я).

Установлено, что в период с 09 по 12 июля текущего года в г. Вилюйске 17 граждан, в том числе 10 несовершеннолетних лиц, употребляли в пищу готовые блюда, приобретенные в одном из местных кафе. В последующем, указанные лица обратились в учреждение здравоохранения за медицинской помощью, где им постановлен медицинский диагноз — сальменеллез, 2 несовершеннолетним диагностирована бактериальная кишечная инфекция и острый гастроэнтерит.

Проведенными в ходе проверки лабораторными испытаниями в отобранных смывах в помещении кафе и образцах готовых блюд обнаружены бактерии группы кишечной палочки и рода «Salmonella». При осмотре рабочих помещений кафе выявлены многочисленные нарушения санитарно – эпидемиологических требований.

31.07.2019 по материалам прокурорской проверки следователем СО ОМВД РФ по Вилюйскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 236 Уголовного кодекса РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. По делу проводятся следственные, процессуальные действия.

Ход расследования по уголовному делу находится на контроле прокурора района.