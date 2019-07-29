Массовое отравление шаурмой в Якутии

По предварительным данным, 20 человек госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы.
По словам представителя территориального отделения Роспотребнадзора по улусу, пострадавшие отравились в кафе «Шаурма». Среди отравившихся есть дети.
В редакцию News.Ykt.Ru ранее поступила информация, что больных не лечат из-за отсутствия лекарств. Информацию о нехватке в терротделе опровергли, но отметили, что в Минздрав республики и «Сахафармацию» отправлены заявки на дополнительные лекарства.
По данному факту проводится проверка. Официальный комментарий будет опубликован позднее.
Источник: https://news.ykt.ru/article/89604