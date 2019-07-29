Массовое отравление шаурмой в Якутии

По предварительным данным, 20 человек госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы. По словам представителя территориального отделения Роспотребнадзора по улусу, пострадавшие отравились в кафе «Шаурма». Среди отравившихся есть дети. В редакцию News.Ykt.Ru ранее поступила информация, что больных не лечат из-за отсутствия лекарств. Информацию о нехватке в терротделе опровергли, но отметили, что в Минздрав республики и «Сахафармацию» отправлены заявки на дополнительные лекарства. По данному факту проводится проверка. Официальный комментарий будет опубликован позднее. Источник: https://news.ykt.ru/article/89604

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