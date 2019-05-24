Массовое отравление детей в Якутии: подробности

В Единую дежурную диспетчерскую службу Олёкминского района поступила информация об отравлении в МБОУ «Мальжагарской начальной школе-детском саде» села Улахан-Мунку Олекминского района 11 человек. За комментарием мы обратились к и.о. главы района Эдуарду КОНДРАТЬЕВУ.

«Действительно, получили отравление шесть детей дошкольного возраста, четверо школьников и один взрослый. Все пострадавшие госпитализированы 23 мая в инфекционное отделение ГБУ РС (Я) «Олёкминская центральная районная больница» с острым пищевым отравлением.

Вчера вечером состоялось экстренное заседание санитарно-эпидемиологической комиссии муниципального района «Олёкминский район» РС(Я).

На данный момент состояние пациентов удовлетворительное, стабильное. Проводится дальнейшее разбирательства по данному факту», – сказал Эдуард Кондратьев.