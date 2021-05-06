Массовая вакцинация от COVID-19 началась на стройплощадке Амурского ГПЗ

Стартовала массовая вакцинация строительного и эксплуатационного персонала Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Всего в ходе прививочной кампании будет использовано 20 тысяч доз вакцины «Спутник V». Уже поступило 4 тысячи, еще 12 тысяч доз доставят в ближайшее время. На начальном этапе вакцинацию ежедневно проходят в среднем 100 человек.

«Прививаются все категории персонала, не имеющие противопоказаний. Для подрядных организаций разработан график вакцинации. На данный момент прививку получили порядка тысячи человек», — сообщил директор по медицинской безопасности НИПИГАЗа (ген. подрядчик строительства Амурского ГПЗ) Александр Гребенюк.

«Масштабная вакцинация направлена на создание коллективного иммунитета. Важно не потерять набранный темп пусковых операций Амурского ГПЗ. Здоровье трудового коллектива — важнейший ресурс для выполнения этой задачи», — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Лебедев.

С начала пандемии COVID-19 на Амурском ГПЗ функционирует противоэпидемический контур. Организована сеть межрегиональной обсервации для пребывающего персонала, работают посты термометрии. Для лечения и профилактики заболеваний создан инфекционный госпиталь, оснащенный современным оборудованием. Проводятся массовое обследование персонала и дезинфекция мест общего пользования, исполняются все рекомендации Роспотребнадзора.

Справочная информация:

Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа мощностью 42 млрд куб. м газа в год. Товарной продукцией помимо очищенного метана, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция, ШФЛУ и гелий. Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством.

В 2020 году рядом с Амурским ГПЗ построен инфекционный госпиталь НИПИГАЗа, оснащенный необходимым современным оборудованием для диагностики и лечения COVID-19.