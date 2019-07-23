Массовая драка в Якутске — комментарий МВД

19 июля т.г. поступила информация о массовой драке в одном из баров Якутска. На место происшествия были направлены бойцы СОБР Росгвардии и сотрудники полиции.

Для пресечения противоправный действий сотрудниками была применена физическая сила, задержаны четверо участников драки. После выяснения обстоятельств один из задержанных был отпущен. В отношении остальных составлены административные протоколы по ст.20.1 КоАП РФ. По факту применения сотрудниками физической силы назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Установлено, что гр. Б. ранее был осужден по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража из квартиры». В рамках расследования данного дела объявлялся в розыск. Впоследствии был установлен под другой фамилией.