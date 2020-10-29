Масштабы лесных пожаров в Якутии

Специалисты НТЦ «Космические решения» этим летом впервые мониторили пожарную ситуацию в Якутии.

После окончания пожароопасного периода специалисты красноярского НТЦ «Космические решения» подводят первые итоги: всего выгорел почти миллион га, это своеобразный «квадрат» 264 на 264 км. Некоторые гари в этих районах в «поперечнике» достигали более 100 км

Больше всего от огня пострадали Верхоянский, Среднеколымский, Верхнеколымский, Томпонский, Жиганский и Мирнинский районы.

Так, на территории только одного Верхоянского улуса выгорело 780 тысяч га.

Справка: НТЦ «Космические решения» специализируется на высокоточном мониторинге при помощи космосъемки. В штате компании работают бывшие сотрудники МЧС и Роскосмоса. В прошлом году НТЦ запустил круглосуточный центр высокоточного мониторинга лесных пожаров. Диспетчеры могут «засекать» пожары размером от 10х10 метров и в онлайн-режиме сообщать лесопользователям о возгорании. Информация о пожарах обновляется 10 раз в сутки. Кроме того, центр отслеживает динамику роста свалок из космоса.