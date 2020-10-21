Масштабный онлайн-фотоконкурс о Якутии завершился

Поздравляем всех участников и победителей с завершением республиканского онлайн фотоконкурса «В объективе: Просторы Якутии», посвященный к Дню Государственности Республики Саха (Якутия).

Номинация» Выше гор-только горы», Мордовской Эрсан , ученик 11 класса СОШ №12 г. Якутск

Всего приняли участие 82 участника из г.Якутска из 23-х улусов республики (Абыйский, Амгинский, Анабарский, Алданский, Аллаиховский, Вилюйский, Верхневилюйский, Верхоянский, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Момский, Оймяконский, Оленекский, Олекминский, Среднеколымский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Чурапчинский, Хангаласский, Эвено-Бытантайский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Усть-Янский).

Номинация «За оригинальность идеи», Осипов Григорий, ученик 9 класса ГБПОУ РС (Я) «РУ(К) Олимпийского резерва им.Р.М.Дмитриева

Конкурс проходил по шести номинациям: «Лучше гор – только горы», «Мой родной алаас», «Бескрайняя тундра», «Березовый край», «Стихия воды», «Чудо лес». Победители выбраны путем зрительского онлайн голосования.

Номинация «Бескрайняя тундра», Саввин Оскар, с.Жилинда Оленекский улус

Все фотографии конкурса были очень интересны и разнообразны, и всех их объединяло одно невероятное чувство — любовь к родной природе, родному краю.