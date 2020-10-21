Масштабный онлайн-фотоконкурс о Якутии завершился
Поздравляем всех участников и победителей с завершением республиканского онлайн фотоконкурса «В объективе: Просторы Якутии», посвященный к Дню Государственности Республики Саха (Якутия).
Всего приняли участие 82 участника из г.Якутска из 23-х улусов республики (Абыйский, Амгинский, Анабарский, Алданский, Аллаиховский, Вилюйский, Верхневилюйский, Верхоянский, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Момский, Оймяконский, Оленекский, Олекминский, Среднеколымский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Чурапчинский, Хангаласский, Эвено-Бытантайский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Усть-Янский).
Конкурс проходил по шести номинациям: «Лучше гор – только горы», «Мой родной алаас», «Бескрайняя тундра», «Березовый край», «Стихия воды», «Чудо лес». Победители выбраны путем зрительского онлайн голосования.
Все фотографии конкурса были очень интересны и разнообразны, и всех их объединяло одно невероятное чувство — любовь к родной природе, родному краю.
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