Масштабный исторический фильм-эпос «Тыгын Дархан» представили московской публике

Всероссийская премьера самого масштабного фильма в истории якутской киноиндустрии состоялась в Центральном Доме кинематографистов Союза кинематографистов России накануне выхода фильма в широкий прокат в России и странах СНГ.

Лента является экранизацией произведения якутского писателя Василия Яковлева — Далана, это рассказ о событиях, происходящих в Якутии на рубеже XVI—XVII веков. Тыгын Дархан – реальная историческая личность, глава хангаласского рода, объединившего разрозненные племена и роды народ саха.

В прокат картина выходит в начале ноября, она будет показана в 150 кинотеатрах по всей стране. Ленту увидят в Крыму, на Урале и в Сибири, в Башкортостане, Мурманской, Архангельской, Саратовской областях, на Дальнем Востоке, на Кавказе и в Карелии, в южных и центральных регионах России, а также в Москве. Старт проката посвящен Дню народного единства, а также предстоящему 100-летию Якутской АССР и 390-летию вхождения Якутии в состав России.

Столичной публике, журналистам, блогерам, многочисленным гостям из федеральных и региональных органов власти картину представил режиссёр-постановщик Никита Аржаков, продюсер ленты Вера Филиппова, сценарист Владимир Кузьмин, исполнитель главной роли Ньургун Бэчигэн, композитор Константин Шевелев, художник по костюмам Дария Дмитриева, а также Марина Силина, заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я), Ирина Сошникова — член союза кинематографистов, программный директор Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече» и международный дистрибьютор фильма Пракаш Шарма, продюсер и кинокритик из Индии.

Символизм даты старта всероссийского проката подчеркнул в своём выступлении Никита Аржаков. «Российская история – очень глубокая, очень мощная, мы не должны ее забывать. Россия состоит из многоцветья самых разных узоров, которые составляют единое целое», — отметил режиссёр.

Кинолента стала самым масштабным проектом якутской киноиндустрии за всю историю республиканского кинематографа, сообщила продюсер картины Вера Филиппова. Специально для съемок с помощью историков и культурологов было воссоздано около 3 500 костюмов и более 200 аутентичных сооружений того времени, изготовлено большое количество утвари и оружия, а в массовых сценах приняли участие около 10 000 якутян. «Благодаря жителям республики получился истинно народный фильм, в котором участвовали все – от мала до велика. Приходили семьями, с маленькими детьми, не хотели покидать съёмочную площадку. Съемки проходили и в минус 61 градус, на Полюсе холода, в Верхоянье, и в летнюю жару –+ 39 градусов на солнце», – рассказала продюсер.

Марина Силина, заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я), напомнила, что республика сегодня занимает третье место в России по количеству снимаемых фильмов, а правительство региона оказывает значительную поддержку республиканской киноиндустрии.

Ранее картина была удостоена Гран-при Всероссийского ХIV фестиваля исторических фильмов «Вече» в Великом Новгороде, она также получила «Приз президента фестиваля», исполнитель главной роли Ньургун Бэчигэн признан лучшим актером, а оператор фильма Юрий Бережнев завоевал приз «Лучший оператор». В сентябре 2021 года фильм вошел во внеконкурсную программу XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино, также он отобран в основной конкурс Российско-Британского Сочинского международного кинофестиваля, который состоится в ноябре 2021 года.

Ирина Сошникова, программный директор фестиваля «Вече», назвала якутскую ленту фантастической. «Это большой кинематографический труд, который очень нужен для России в целом, поскольку мы все должны понимать, какая у нас огромная и замечательная страна, какие исторические факты лежат в основе. Это достойнейший фильм, и труд колоссальный, ювелирный, кропотливый. Здесь все настоящее, и это подкупает невероятно. Давно таких картин не было».

Директор Дома Кино Екатерина Головня, представляя картину, отметила, что ее знакомство с «Тыгын Дарханом» началось именно на фестивале «Вече». Именно тогда, по ее словам, у нее и возникла идея организовать всероссийскую премьеру на самой престижной киноплощадке Москвы. «Это грандиозная лента, – отметила она. – Для меня батальные сцены этого фильма сравнимы с «Войной и миром» Бондарчука. Я очень давно в игровых фильмах не видела такого масштаба».

Планируется, что в 2022 году «Тыгын Дархан» выйдет в международный прокат. «Это работа глобального уровня, – считает международный дистрибьютор Пракаш Шарма. – А этнический фон – большая редкость в современном кино. Думаю, это могут оценить зрители в самых разных странах мира, таких как Индия, Китай, США, Великобритания, Канада, Южная Корея, возможно – Япония. Мы будем делать дубляж и субтитры на английском языке и показывать фильм на кинофестивалях и кинорынках, продавать его на онлайн-платформы, думаю, что у картины хорошее будущее. Работы начнем уже с января, для этого я еще раз приеду в Якутию, которую очень люблю с тех пор, как впервые побывал здесь на кинофестивале».