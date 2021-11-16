Масштабные дорожные работы 2021 года завершили в Якутске 👨‍🏭

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Якутске завершили запланированные на 2021 год работы по ремонту, реконструкции и строительству дорог общей протяженностью 48,2 км.

По информации МКУ «Главстрой», по всем 36 объектам завершены основные работы по асфальтобетонному покрытию, а также работы по благоустройству, куда входят установка пешеходных направляющих ограждений, опор освещения, дорожных знаков, устройство водоотводных лотков, нанесение разметки.

На Окружном шоссе теперь четыре полосы и велодорожка

Дорога протяженностью 4,2 километров стала четырехполосной, ширина одной полосы составляет 3 метра 75 сантиметров. В рамках капитального ремонта вдоль улицы проложили велосипедную дорожку шириной 3,25 метра и тротуары шириной 1 метр 25 сантиметров. Общая площадь покрытия совмещенной велодорожки с тротуаром составляет 17 663 кв. метра. Стоимость ремонтных работ по контракту составила свыше 832 млн рублей, из них на сегодня оплачено порядка 700 млн рублей.

На участке от ул. Жорницкого до Вилюйского тракта до 15 ноября проведены работы по установке предупреждающих дорожных знаков и ограждений, электроосвещения, восстановление дорожного покрытия проезжей части и элементов благоустройства, пуско-наладочные работы по линии наружного освещения. Приемка объекта комиссией состоялась 15 ноября.

Движение транспортных средств на участке планируется открыть 17 ноября.

Подрядной организацией капитального ремонта данного объекта выступает ООО «Дорстрой». Объект «Капитальный ремонт Окружного шоссе на участке от ул. Жорницкого до Вилюйского тракта» является переходящим, дорожные работы начались в 2020 году и завершились в этом году.

Какие подрядчики ремонтировали дорожные объекты 2021 года?

В этом году приведением 36 улиц городского округа в нормативное состояние занимались 8 подрядных организаций – АО РИК «Автодор», ООО «Инвестдорстрой», ООО «Дорстрой», ПАО «Дорисс», ООО ДРСУ «Сэттэ», ООО «Сельдорстрой», ООО «Туймаада», ООО «Альянс 2007».

Объекты, отремонтированные АО РИК «Автодор» — это улицы им. Ивана Кульбертинова, Жуковского, Авиаторов, Старый Покровский тракт, Луговая, Пилотов, Покрышкина, Тэкки Одулока, Клары Цеткин, Кутузова, Рыдзинского, 26 партсъезда, Молодежная в мкр. Кангалассы, Студенческая и Нагорная в мкр. Птицефабрика, им. Христофора Максимова по Хатын-Юряхскому шоссе, Широких-Полянского, Шевченко, Заводская, Интернациональная в мкр. Марха, 40 лет Победы в с. Маган, Каландаришвили в с. Хатассы, Пляжная, Набережная, Совхозная в с. Пригородный.

ООО «Дорстрой» на Окружном шоссе произвел следующие работы: уширение земляного полотна и дорожной одежды автомобильной дороги, устройство основания насыпи и дорожной одежды велодорожки, совмещённой с тротуаром, установку дорожного и тротуарного бордюрного камня, укладку трех слоев асфальтобетонного покрытия общей толщиной 23 см и асфальтобетонного покрытия тротуаров толщиной 6 см, устройство водопропускных труб, реконструкцию газопроводных сетей, установку новых опор наружного освещения, металлического пешеходного и барьерного ограждения, изготовление и установку 17 автобусных павильонов холодного типа.

ПАО «Дорисс» отремонтировал улицу Николаева в с. Тулагино, ООО «Инвестдорстрой» — ул. Советская в мкр. Марха и ул. Халтурина, ООО ДРСУ «Сэттэ» — ул. Олега Кошевого в мкр. Марха и ул. Клары Цеткин, ООО «Сельдорстрой» — ул. Ойунского и Сидора Алексеева в с. Хатассы, ООО «Туймаада» — ул. Объездная в с. Хатассы и ул. Иосифа Николаева в мкр. «Тускул», ООО «Альянс 2007» — строительство подъездных дорог к кварталу многодетных в селах Тулагино и Табага.

Отметим, на все виды дорожных работ установлены гарантийные сроки. По верхнему слою покрытия гарантийный срок – 4-5 лет, по нижнему слою – 5 лет, основание дорожной одежды – 6 лет, земляное полотно – 8 лет.

Переходящие объекты с завершением работ в 2022 году

Следует отметить, что восемь участков дорог по плану ремонта улично-дорожной сети, так называемые переходящие объекты, будут введены в 2022 и 2023 годах. В следующем году продолжится капитальный ремонт проспекта Ленина на участке от ул. Хабарова до ул. Красноярова, ул. Пирогова на участке от ул. Петра Алексеева до ул. Жорницкого, ул. Ильменская на участке от ул. Чайковского до ул. Билибина, ремонт ул. Каландаришвили на участке от пр. Ленина до ул. Лермонтова, пер. Энергетиков на участке от ул. Федора Попова до ул. Кальвица, ул. Федора Попова на участке от ул. Богдана Чижика до пер. Энергетиков, подъездной дороги к Речевой школе.

В 2022 году на этих объектах планируется устройство асфальтобетонного покрытия, тротуаров, ограждений, установка линий наружного освещения, установка крышек лотков, укрепление откосов, озеленение.

Якутск принимает участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2019 года. За три года в нормативное состояние приведены свыше 100 километров дорог городской агломерации. Всего за пять лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в городе Якутске, до 2024 года будет построено и приведено в нормативное состояние 85 % дорог.