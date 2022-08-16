16.08.2022
15:26
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Коронавирус

Масочный режим возвращается?

Российские власти намекают на возвращение антиковидного режима — глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян носить маски и своевременно ревакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ТАСС.

Фото: Марии Васильевой, ЯСИА
Источник: https://t.me/uranews

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