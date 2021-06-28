Масляное пятно в Вилюе: идет процессуальная проверка

Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, ч. 1 ст. 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и ч. 2 ст. 250 УК РФ – загрязнение вод — по факту разлива масляной эмульсии на Вилюйской ГЭС-2 в районе отводящего канала гидроэлектростанции. Площадь пятна составила около 200 квадратных метров.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что на одном из сердечников выхода электроэнергии трансформатора произошло задымление в результате нагрева и неисправности. Это повлекло включение штатной системы пожаротушения и охлаждения путём залива сердечника водой, которая стекала вниз и по желобу в металлический специальный резервуар, оснащённый очистной системой. В результате слива воды резервуар бесконтрольно наполнился и через сливную трубу и фильтрующий бак находящиеся в резервуаре нефтепродукты были выброшены в реку Вилюй.

В настоящее время принимаются меры по очистке акватории от пятен нефтепродуктов сорбентом.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили сотрудников предприятия и иных лиц. Запрошена техническая информация, а также видеозаписи с территории ГЭС.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством.