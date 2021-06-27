Масляное пятно на Вилюе локализовано



26 июня 2021 года к месту нахождения масляного пятна прибыли представители специализированного аварийно-спасательного формирования ООО «ГазСпасСервис». Совместно с персоналом станции в воду засыпано более 40 мешков нейтрализующего сорбента

На водную поверхность установлено боновые ограждения, не дающие пятну распространиться. По данным экологов, масляное пятно на поверхности р. Вилюй не несёт угрозы другим водоемам Якутии.

Госинспекторами Минэкологии произведён осмотр и отбор проб воды в реке. По их информации, попадание масляного пятна в другие реки не зафиксировано.

Энергетики Каскада Вилюйских ГЭС им. Е. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» продолжают в круглосуточном режиме вести работы по ликвидации масляного пятна с поверхности р. Вилюй.

«Для экспертного сопровождения работ по устранению загрязнения мы работаем в тесном взаимодействии с Министерством экологии, природопользования и хозяйства РС(Я) и делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить обычное состояние акватории реки Вилюй», — рассказал директор Каскада Вилюйских ГЭС им. Е. Батенчука Александр Горяинов.

