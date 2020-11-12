Масло из молока якутской коровы-уникальный продукт

На первый национальный конкурс региональных брендов «Вкусы России» предприятие «Якутский скот» представило якутский национальный молочный продукт «Арыы» — масло из молока якутской породы коровы, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РС(Я).

Казенное предприятие «Якутский скот» презентовало первую выпущенную партию сливочного масла из молока якутской коровы на Ярмарке выходного дня осенью этого года.

Якутский национальный молочный продукт «Арыы» прошел все лабораторные исследования и получил декларацию о соответствии на продукт. Стоит подчеркнуть, упаковка произведена полностью из перерабатываемого сырья — производитель сделал акцент на ключевом качестве продукта — защите здоровья покупателей.

Якутское масло из цельного коровьего молока имеет высокое содержание молочного жира (от 73 до 78%). Из макро и микроэлементов якутское масло содержит фосфор, кальций, калий, магний, натрий, железо, йод, марганец, медь, цинк, кобальт, селен. Из витаминов: А, Д, Е, С, витамины группы В. Такой состав продукта восполняет дефицит полезных веществ в рационе питания населения на Севере. Существует множество традиционных рецептов блюд из якутского масла: Чохоон, Саламат, Кобуор и другие.

Известно, что молоко якутской коровы отличается исключительной жирностью, в нем высокое содержание белка, лактозы, витаминов, минеральных веществ, большое количество аминокислот, насыщенных, мононасыщенных и полинасыщенных жирных кислот. При этом молока у якутской коровы не так много, но его жирность почти вдвое больше обычного. При раздое якутские коровы дают более 2,2 тыс. литров молока в год. При этом коровы якутской породы дают молоко уникальной 11% жирности. В этом отношении якутский скот представляет ценный генетический потенциал для селекции крупного рогатого скота. А продукция из молока якутского скота с успехом может стать визитной карточкой Якутии.

Якутская корова — это единственная в мире порода скота, которая адаптирована к низким температурам и способна быстро наращивать жир в условиях короткого пастбищного периода в 4-4,5 месяцев. Долгое время являлась единственной породой КРС в Якутии, пока в 1929 г. не была привезена партия коров холмогорской породы из Архангельской области. На сегодня разведением якутского скота занимаются в 20 наслегах 14 районов республики, а также в городе Якутске. На 1 октября 2020 года в 6 районах центральной группы и городе Якутске насчитывается 885 голов. В 2019 году впервые в истории республики якутский скот презентован во Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» и награжден золотой медалью ВДНХ и Минсельхоза России.

Минсельхоз Якутии напоминает, что на сайте «Вкусы России» 19 ноября будет объявлено народное голосование, в рамках которого каждый человек сможет поддержать любимый региональный бренд. Для Якутии важно познакомить жителей России с уникальной продукцией республики с национальным характером и показать потенциал экологически чистого якутского продукта.

Министерством сельского хозяйства республики совместно с производителями направлены заявки по таким перспективным брендам Якутии, как якутская рыба, жеребятина, масло из молока якутской коровы, ягоды, а также Олекминский сыр и напитки: якутский тонизирующий напиток с экстрактом пантов северного оленя, холодный таежный чай «Охота и рыбалка в Якутии» и квас Якуцкий.

Все участники проекта окажутся в федеральной программе поддержки и продвижения, получат шанс повысить квалификацию работников, а победители – возможность получения поддержки на рост спроса и продаж.