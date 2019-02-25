Масленица в Доме дружбы народов

10 марта в 12:00 в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского пройдет славянский календарный праздник Масленица.

В программе:

— концерт самодеятельных коллективов

— игры, конкурсы, хороводы и песни

— угощение праздничными блинами

— горячий чай и напитки в фито-баре «Зарядись весенней энергией солнца»

— традиционное сжигание чучела Масленицы

Место проведения: Мраморный зал, 2 этаж ДДН

Вход свободный

Справки по тел. 32-82-96

В 2019 году Масленица начинается 4 марта и продлится по 10 марта включительно. Масленица — древний славянский праздник, который символизирует проводы зимы и радостное ожидание весны. Народное гулянье длится неделю и завершается Прощеным воскресеньем.

Масленицу начинают праздновать за неделю до Великого поста — дата празднования привязана к православной Пасхе и меняется каждый год.