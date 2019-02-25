Масленица в Доме дружбы народов

10 марта в 12:00 в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского пройдет славянский календарный праздник Масленица.
В программе:
— концерт самодеятельных коллективов
— игры, конкурсы, хороводы и песни
— угощение праздничными блинами
— горячий чай и напитки в фито-баре «Зарядись весенней энергией солнца»
— традиционное сжигание чучела Масленицы
Место проведения: Мраморный зал, 2 этаж ДДН
Вход свободный
Справки по тел. 32-82-96
В 2019 году Масленица начинается 4 марта и продлится по 10 марта включительно. Масленица — древний славянский праздник, который символизирует проводы зимы и радостное ожидание весны. Народное гулянье длится неделю и завершается Прощеным воскресеньем.
Масленицу начинают праздновать за неделю до Великого поста — дата празднования привязана к православной Пасхе и меняется каждый год.