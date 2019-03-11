Масленица в дом идет, за собой весну ведет! Как отпраздновали праздник в Доме дружбы народов

С 4 по 10 марта сотрудники центра национальных культур Дома дружбы им.А.Е.Кулаковского провели цикл мероприятий в рамках календарного славянского праздника Масленица.

4 марта – понедельник – «Встреча», так называется первый день масленичной недели, мы были в гостях в Управе Строительного округа, где рассказали о славянском празднике, угостили блинами сотрудников. В этот же день в 18 часов поздравили с праздником и угостили блинами председателей национально-культурных объединений.

10 марта в мраморном зале Дома дружбы народов провели праздничное мероприятие «Прощай масленица», посвященное прощеному воскресенью, где приняли участие самодеятельные коллективы: народный хор русской песни «Раздолье» с детьми младшей группы хора, ансамбль потомков государевых ямщиков «Ямские бубенцы», ансамбль казачьей песни «Вольница».

Активное участие в мероприятие приняли сотрудники Управы Строительного округа во главе с руководителем Михайловым Саввой Анатольевичем, заместителем по социальным вопросам Еленой Николаевной, женсовет, представители совета ветеранов и совета многодетных матерей, которые подготовили два концертных номера и замечательные призы участникам выставки «Все о блинах» и организаторам праздника.

Гостями праздника стали участники школы национальных видов спорта с\к «Модун», руководитель Белолюбская Надежда Николаевна. Дети познакомились с русскими играми и забавами, получили сладкие призы.

На протяжении всего мероприятия звучали русские песни, плясовые и хороводные композиции. В зале царили веселье, смех и радостное весеннее настроение.

Изюминкой праздника была работа фитобара «Зарядись весенней энергией солнца». Хозяйка бара Белан Тамара не только угощала различными соками и морсами, но и играла со зрителями в «Угадайку» — выпил, угадай какой сок, после чего всем вручала маленькую куклу – «Масленицу», изготовленную собственными руками.

Какой же праздник без блинов! Кружевные, румяные, с фруктами, вареньем, медом — участники конкурса не скупятся на идеи. Жюри признало лучшими, самыми вкусными блины Марианны Дмитриевой, Татьяны Пантелеевой, членов женсовета Строительного округа.

Завершилось праздничное мероприятие традиционным сожжением чучела «Масленицы» под веселый хоровод с песней «Гори, гори ясно». Все участники мероприятия дружно и весело проводили Зиму и встретили долгожданную Весну!