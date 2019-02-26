Маски-шоу: В Якутии бандиты, угрожая убийством, ограбили мирного жителя

Прокуратура города Мирного поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении троих местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ – разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище.

В суде установлено, что в августе 2018 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предварительно спланировав совершение преступления, скрыв свои внешности, через разбитое окно незаконно проникли в один из домов города Мирного. Далее, они напали на потерпевшего, который в это время спал, и, применяя в отношении него физическую силу, а также угрожая убийством, похитили банковские карты.

Вину в совершенном преступлении подсудимые не признали. Между тем, государственным обвинителем суду представлены убедительные доказательства их виновности.

Приговором суда подсудимым с учетом сведений об их личностях, наличия у каждого непогашенных судимостей, назначено наказание в виде 8, 9 и 10 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.