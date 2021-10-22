Машинист ЯТЭЦ Александр Миронов стал донором в 101 раз

Старший машинист турбинного отделения Котлотурбинного цеха Якутской ТЭЦ ПАО «Якутскэнерго» Александр Миронов стал донором в 101 раз.

Александру Александровичу 52 года, из них большую половину он посвятил донорству. По его словам, он всегда отличался крепким здоровьем: служил в морской пехоте Северного флота, занимается физкультурой и спортом.

«Сдаю кровь с 18 лет, для меня это, можно сказать, семейная традиция – мама Валентина Дмитриевна Миронова и сестра Наталья Ивановна Гудкова, которые долгое время работали в системе «Якутскэнерго», являются опытными донорами. Я решил последовать их благородному примеру. Вот уже много лет сдаю обычную живую кровь, а не плазму, потому что у меня редкий фенотип. Позже узнал, что моя кровь помогла спасти маленьких детей после взрыва газового котла в Мархе, роженицу, мужчину после аварии, и таких примеров очень много. Если есть возможность помочь людям, то необходимо это делать. Кроме того, постоянные доноры реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, легче переносят кровопотери, то есть донорство позитивно влияет на здоровье», – отметил наш собеседник.

Александр Миронов родом из города Сызрань Самарской области. Но с юных лет он живет в Якутске. Школу окончил с серебряной медалью. Учился в Московском автодорожном институте. В 1994 году устроился машинистом турбин на ЯТЭЦ. С 2003 по 2010 годы работал механиком в таких компаниях как «Сахабулт» и «Алые паруса». Однако по велению души снова вернулся в энергетику. Он активно участвовал в запуске мини-ТЭЦ в поселке Депутатский Усть-Янского района. Сейчас является одним из самых уважаемых работников Якутской ТЭЦ. Как отмечают коллеги, он постоянно повышает свое профессиональное мастерство, всегда может дать технически грамотный совет, охотно передает свой богатый опыт молодым специалистам.

В свободное время Александр Александрович занимается спортом вместе с семьей. Мироновы – призеры и победители городских и республиканских соревнований по лыжам и ориентированию. Младший сын Андрей – чемпион города, республики и Спартакиады народов Якутии. За три года они получили более 50 различных наград.

«На лыжи мы встали шесть лет назад, когда младшему сыну было всего 4 года. С тех пор участвуем почти во всех соревнованиях по лыжным гонкам. Детей тренировал самостоятельно, а в этом году Андрей пошел в специальную секцию. Старший сын Денис, так же, как и я в детстве, увлекается спортивным ориентированием. Поэтому я сразу нашел общий язык с его тренером Валерием Викторовичем Сергеевым, помогал ему тренировать школьников. А три года назад, когда младший сын стал выступать на соревнованиях, побежали и мы с женой. Пулевой стрельбой сыновья начали заниматься вместе. Потом тренер предложила и нам пострелять по мишеням. По итогам упорных тренировок уже через три месяца мы успешно участвовали в первых республиканских соревнованиях», – поделился Александр Миронов.