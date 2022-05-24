Машинист автокрана стал виновником возгорания леса в охранной зоне ЛЭП и нарушения электроснабжения

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстановили электроснабжение потребителей села Тасагар в Вилюйском районе, нарушенное по вине машиниста автокрана, чьи неосторожные действия повлекли за собой возгорание лесного массива.

21 мая в 17:48 персонал Вилюйского РЭС зафиксировал отключение воздушной линии 10 кВ «Хампа – Тасагар», питающей электроэнергией жилые дома и социальные объекты с. Тасагар.

В результате осмотра выявлено, что причиной технологического нарушения стал машинист автокрана, он задел провода ЛЭП в пролете опор № 42-43 при проведения дорожных работ.

Обрыв провода повлек за собой возгорание лесного массива на территории охранной зоны общей площадью 100 кв. метров. Пожар ликвидирован работниками дорожной службы.

Персонал ЗЭС незамедлительно приступил к восстановительным работам. В 22:14 электроснабжение потребителей было полностью возобновлено. О происшествии сообщено в дежурную часть ОМВД РФ по Вилюйскому району.

Энергетики вновь напоминают водителям автотранспорта о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и осторожности, особенно вблизи воздушных линий электропередачи. Несоблюдение вышеуказанных правил может стать причиной пожара вблизи энергообъектов и привести к повреждению оборудования, отключениям линий электропередачи и, как следствие, к нарушению энергоснабжения потребителей. Виновники нарушений в работе электрических сетей привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.