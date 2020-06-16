Машина всмятку: в Якутии легковушка вылетела с дороги

В Алданском районе по вине «начинающих» водителей произошло два ДТП

Различные травмы получили пять человек.

15 июня около 3 часов дня на 664 км ФАД «Лена» 19-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Белта» и двигаясь в сторону п. Нижний — Куранах, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего не справился с рулевым управлением и совершил наезд на дорожный знак, после чего транспортное средство съехало с дорожного полотна и опрокинулось.

В результате ДТП водитель с травмами головы был госпитализирован в Алданскую центральную больницу, трем его пассажирам медики после осмотра назначили амбулаторное лечение. В момент аварии никто из них не был пристегнут ремнями безопасности.

Автомобилист было трезв, водительское удостоверение он получил год тому назад. Со слов пассажиров, во время движения водитель не справился с рулевым управлением на повороте дороги. Предупреждающий дорожные знаки на данном участке установлены.

Еще одно происшествие с участием водителя без стажа произошло спустя 2 часа в АлданЕ: водитель автомашины «Тойота Раф 4» на прилегающей территории магазина на ул. 50 лет ВЛКСМ совершил наезд на 55-летнего мужчину, который проходил перед автомобилем.

Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи госпитализировала пешехода с открытым переломом ноги.

Выяснилось, что водитель получил право управления три месяца тому назад. С его слов, он перепутал педали тормоза и газа. Освидетельствование не выявило у него состояние опьянения.

Информация о произошедших дорожно – транспортных происшествиях направлена в автошколы для принятия соответствующих мер.

За 5 месяцев текущего года на дорогах республики по вине водителей, стаж управления транспортными средствами которых не превышает 2 года, зарегистрировано 15 ДТП, 5 человек погибли и 21 получил травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает: садясь за руль своего транспортного средства, не забывайте о том, что Вы управляете источником повышенной опасности, от Ваших правильных действий зависит жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Во время движения обаятельно пристегивайтесь ремнями безопасности!