Машина времени перенесла якутян на дискотеку 90-х

«Оторвались по полной»: как прошла дискотека 90-х в Триумфе.

Такого в Якутске ещё не было! В СК «Триумф» создали «машину времени», которая перенесла всех желающих в 90-е прошлого века. Главный ретромегадэнс стал рекордным по количеству звезд. На сцене свои золотые хиты исполнили: ИНФИНИТИ, Катя ЛЕЛЬ, Кирилл ТУРИЧЕНКО из «Иванушек International», Лена КАТИНА из «Тату» и Влад ЗОТОВ.

С первых аккордов музыки зрители погрузились в незабываемую атмосферу. Произошёл нереальный взрыв эмоций и их окатила лавина энергии. Живой качественный звук вибрировал, вливался в уши – танцпол неистовствовал.

Певица Катя ЛЕЛЬ зажгла зал своими хитами «Мой мармеладный», «Муси-пуси» и «Долетай», которые стали хитами и визитными карточками певицы на все времена.

Песня «Тополиный пух» «Иванушек International» привела фанатов в бурный восторг.

Знаменитая татушка Лена КАТИНА сразила зрителей наповал, исполнив свои хиты «Я сошла с ума», «Нас не догонят» и др.

Словом, получился мощный привет из 90-х. Якутяне набрались положительных эмоций и зарядились хорошим настроением.