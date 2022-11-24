24.11.2022
14:33
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Происшествия

Машина скорой помощи попала в ДТП

В момент ДТП в салоне автомашины, принадлежащей Центральной районной больнице, находились четыре пассажира. Все они получили различные травмы.

Напомним, на автомобильной дороге муниципального значения от г. Нюрба 2 км + 500м водитель 1964 г.р., управляя автомашиной «УАЗ» и следуя со стороны с. Малыкай в сторону г. Нюрба, не учёл дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием.

В момент ДТП в салоне автомашины, принадлежащей Центральной районной больнице, находились четыре пассажира. Все они получили различные травмы. В момент опрокидывания никто из них не был пристегнут ремнём безопасности. Сам водитель не пострадал.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.

В ходе проверки по базе Госавтоинспекции было установлено, что водитель имеет водительское удостоверение категории А, В, С , стаж вождения составляет 35 лет.

«Для установления всех причин и обстоятельств происшествия возбуждено проведение административного расследования», — сообщает ОГИБДД ОМВД России по Нюрбинскому району.

Фото: пресс-службы
Источник: ОГИБДД ОМВД России по Нюрбинскому району

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