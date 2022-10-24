Мас-рестлинг зажег новые имена😍😍

Виктор-Аман Хан, Салават Байназаров, Дьяконов Максим и другие новые имена якутского мас-рестлинга. Запомните эти имена!

В минувшие выходные в спорткомплексе «Модун» прошел традиционный турнир по мас-рестлингу «Новые имена-2022». Согласно правилам соревнованиям в нем не могут принимать участия мастера и кандидаты в мастера спорта по мас-рестлингу. Так что главная цель турнира раскрывать новые таланты и открывать новые имена якутского вида спорта, передает «Спорт Якутии».

Всего в соревнованиях приняли участие более 140 мадьыны из 16 команд. Поединки на двух помостах проходили среди женщин и мужчин. По итогам двух дней схваток определились победители и призеры. Среди триумфаторов много ярких имен.

Так в весовой категории до 85 кг сильнейшим стал двукратный победитель «Кубка чемпиона» по национальному многоборью Вячеслав Дьяконов. Боотур из Намского улуса кажется всерьез взялся за мас-рестлинг и в этом сезоне мы не раз увидим его выступление на помостах республиканских турниров. Из известных многоборцев также победителями турнира стали Виктор-Аман Хан (80 кг) и Алексей Соколов (65 кг) – абсолютный чемпион «Игр Манчаары» среди юниоров по национальному многоборью.

Уверенную победу в наилегчайшем весе одержал и тренер по тхэквондо Салават Байназаров из Якутска. Он не совсем новичок в мас-рестлинге, в юношах показывал высокие результаты, становился чемпионом «Игр Манчаары-2013». И теперь вот состоялось его триумфальное возвращение на помост после долгого перерыва. В категории супертяжей очень уверенную победу одержал Денис Максимов из команды СВФУ. Среди женщин тоже было много ярких и красивых схваток.

Организаторы надеются, что все победители, призеры и участники соревнований продолжат усердно заниматься мас-рестлингом, и быть, может турнир «Новые имена» зажжет новых звезд мирового помоста.

Sportyakutia.ru

ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ:

Мужчины

55 кг: 1. Салават Байназаров (Якутск), 2. Лука Говоров (ЧГИФКиС), 3. Андрей Николаев (НПК), Александр Тистяхов (СВФУ)

60 кг: 1. Арылхан Егоров (Модун), 2. Гаврил Павлов (СВФУ), 3. Ньургун Петров (СВФУ), Петр Кычкин (Мохсогол)

65 кг: 1. Алексей Соколов (СВФУ), 2. Дмитрий Фокин (СВФУ), 3. Айтал Кириллин (Якутск), Данил Григорьев (М-Ханалас)

70 кг: 1. Семен Заболоцкий (Мохсогол), 2. Александр Федосеев (Модун), 3. Егор Сивцев (СВФУ), Егор Слепцов (Модун)

75 кг: 1. Владимир Мохначевский (М-Ханалас), 2. Айтал Омукчанов-Пахомов (СВФУ), 3. Михаил Захаров (М-Ханалас), Стас Сыромятников (СВФУ)

80 кг: 1. Виктор-Аман Хан (Мохсогол), 2. Айуран Степанов (СВФУ), 3. Стас Рожин (М-Ханалас), Георгий Архангельский (СВФУ)

85 кг: 1. Вячеслав Дьяконов (СВФУ), 2. Тимофей Слободин (Модун), 3. Николай Созонов (Модун), Ньургун Эверстов (СВФУ)

90 кг: 1. Петр Сергеев (Мохсогол), 2. Сарыал Антонов (АГАТУ), 3. Гарри Сдвижков (СВФУ), Дмитрий Петров (Боотур)

90+кг: 1. Денис Максимов (СВФУ), 2. Андрей Свешников (ЧГИФКиС), 2. Платон Семенов (ЯМК), 3. Владислав Шустов (Якутск)

Женщины

50 кг: 1. Сахалита Винокурова (Мохсогол), 2. Снежана Алексеева (В-Вилюйск), 3. Уруйдана Чемезова (СВФУ), Оксана Жиркова (НПК)

55 кг: 1. Алена Акакиева (СВФУ), 2. Ньургуйаана Николаева (Якутск), 3. Мария Корнилова (Якутск), Саяна Иванова (Мохсогол)

60 кг: 1. Аина Стрекаловская (Сунтар), 2. Елена Федосеева (АГАТУ), 3. Розанна Простакова (СВФУ), Сахая Садовникова (НПК)

65 кг: 1. Сайыына Кондинская (НПК), 2. Алина Грязнухина (Мохсогол), 3. Сардаана Скрябина (СВФУ), Ольга Горохова (НПК)

70 кг: 1. Карина Поисеева (СВФУ), 2. Мира Павлова (СВФУ), 3. Анастасия Морохоева (ЯМК), Светлана Михайлова (Модун)

75 кг: 1. Айыына Винокурова (М-Ханалас), 2. Аина Николаева (Якутск)

75+кг: 1. Сайыына Павлова (НПК), 2. Лепп Лоредана (Ханалас), 3. Лариса Иванова (Якутск), Сардаана Слепцова (Якутск)