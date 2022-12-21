Мас-рестлинг в Средней Азии обретает популярность

17 декабря прошли презентация мас-рестлинга и турнир в Ташкентском государственном университете физической культуры и спорта в целях развития среди студентов и включения в массовый спорт Республики Узбекистан. В новом турнире приняли свыше 100 участников, все победители и призеры были награждены ценными призами. Об этом рассказывается в сюжете одного из популярных узбекских телеканалов.

Кстати, Узбекистан одним из первых вступил в Международную федерацию мас-рестлинга. В 2012 году сразу 13 стран стали ее членами – США, Швеция, Казахстан, Узбекистан, ОАЭ, Украина, Индия, Азербайджан, Армения, Эстония, Болгария, Польша, Молдавия. Федерацию мас-рестлинга Узбекистана с самого начала ее существования возглавляет Ильгам Кадыров, член президиума МФМ. В стране сейчас мас-рестлингом занимается, по неполным сведениям, 150 человек. Имена сильнейших узбекских спортсменов Олеси Гуреевой, Сергея Трубицына, Сергея Трофименко, Хамзы Примова известны многим любителям мас-рестлинга.

В этой стране проведен ряд крупных соревнований: II чемпионат Азии в Ташкенте в 2014 г. с участием 41 спортсмена из 9 стран, чемпионат Средней Азии опять же в Ташкенте в 2018 г. (54 спортсмена из 3 стран), в августе 2019 г. сразу “три в одном” соревнования – II этап Кубка мира– открытый чемпионат Азии (103 мадьыны из 13 стран) и Международный турнир среди юниоров и девушек (28 участников, 3 страны), в июне 2021 г. – вновь три крупных турнира – I этап Кубка мира – открытый чемпионат Азии и открытый международный турнир среди юношей и девушек в древней крепости Ичан-Кала в г. Хива (138 мадьыны из 9 стран).

6 ноября 2022 г. в г. Алмалыке состоялось молодежное (16-17 лет) первенство Азии. В неофициальном медальном итоге первенства континента I место заняла сильная и многочисленная команда Республики Кыргызстан, а на второе место вышла сборная Узбекистана. Надеемся, что с появлением нового турнира популярность мас-рестлинга среди студенчества и молодежи возрастет.