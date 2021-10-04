Мас-рестлинг: уроженка Хангаласского улуса завоевала «бронзу» на чемпионате России

3 октября завершился чемпионат России по мас-рестлингу, который проходил в течение двух дней в Калуге. Всего в соревнованиях приняли участие 126 мас-рестлеров из 23 регионов страны за право стать чемпионами и попасть в сборную команду России.

По словам исполнительного директора Всероссийской федерации, мас-рестлинга Ивана СИВЦЕВА, на чемпионат попали победители региональных этапов, а также получившие путевки по итогам чемпионатов федеральных округов, Кубка Кавказа, всероссийских турниров Р.М. Дмитриева и Ф.М. Охлопкова. «На этом чемпионате выступили 47 якутян. Это намного больше, чем в предыдущие годы, так как в 2021 году якутские спортсмены успешно выступали на всероссийских соревнованиях и стали обладателями путевок на чемпионат страны», — отметил Иван Сивцев.

В результате состязаний якутские спортсмены стали обладателями 38 медалей: 12 золотых, 10 серебряных и 16 бронзовых. По итогам первого дня в весовой категории до 55 кг среди женщин тройку лидеров замкнула и завоевала «бронзу» наша землячка, уроженка села Исит Хангаласского улуса Валентина СУХАНОВА. Также на этом чемпионате Валентина выполнила норматив мастера спорта Российской Федерации.

«Мас-рестлингом занимаюсь с 2017 года. Этим летом в составе сборной Хангаласского улуса принимала участие на Играх Манчаары. Наиболее запомнились Всероссийские соревнования по мас-рестлингу памяти олимпийского чемпиона Романа Михайловича ДМИТРИЕВА, проходившие в Москве и Игры Манчаары. Сейчас работаю заведующей спорткомплекса “Путеец” Администрации Ленского бассейна, тренируюсь у Виктора Андреевича КАТЕРОВА и Яны Юрьевны ЗАХАРОВОЙ», — вышла с нами на связь Валентина.

По мнению старшего тренера сборной команды Якутии Алексея АГАПОВА, спортсмены справились с поставленными задачами. Впереди финальный этап Кубка мира, куда якутские спортсмены отправятся в составе сборной страны.