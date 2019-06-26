Мас-рестлинг на играх в Амге

Пока только в рамках спортивных соревнований.

6 июля, в рамках VII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия), которая в этом году пройдет в Амгинском улусе, на ипподроме с. Амга будет проведен турнир по мас-рестлингу в абсолютных весовых категориях.

Этот турнир будет командным, где в составе каждой из них должно быть три человека – мужчина, женщина и мужчина-ветеран. Формат соревнований будет «стенка на стенку».

О предварительном составе участников нам сообщил главный судья этих соревнований Петр КОЛОДЕЗНИКОВ:

«Свое согласие на участие в этом турнире нам дали такие улусы, как Хангаласский, Томпонский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский, Вилюйский, Намский и Верхневилюйский улусы. Хозяева турнира, амгинцы, возможно выставят две команды как принимающая сторона и для большего интереса для наших зрителей и болельщиков. Мы еще ждем ответа от нескольких улусов и надеемся, что в скором времени они также дадут согласие на участие».

Одним из условий турнира будет то, что каждая команда должна будет выставить жеребенка в каждой схватке. И так может получиться, что в финале могут встретиться команды с пятью жеребятами, которые они завоевали по ходу турнира, а победитель финальной встречи уедет домой уже с десятью жеребятами. Вот такая награда может ожидать команду-победителя.

Прием заявок все еще продолжается и уже в скором времени мы надеемся увидеть ярчайшие схватки сильнейших мадьыны на помосте Амги.