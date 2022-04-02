Мас-рестлинг: Команды наслегов Якутии борются за табун лошадей

В спорткомплексе «Модун» в Якутске стартовал республиканский турнир по мас-рестлингу среди команд наслегов. Примечательным является то, что здесь не участвует ни один мастер спорта, не допускаются представители городов или районных центров, иными словами, выступают новички в этом виде спорта из глубинок Якутии. Соревнование проводится на призы II Хомустахского наслега Намского улуса, который выставил в качестве главной награды для победителей табун лошадей, сообщает ЯСИА.

Соревнование проводится впервые, по принципу всем знакомого «Наслега», который ранее организовывался по хапсагаю, одним из организаторов которого является Лев Новгородов.

«Это соревнование проводит II Хомустахский наслег, с призами помогли коневоды, жители. Команде-победительнице вручим табун лошадей, их могут забрать осенью. Для второго места — 70 тысяч рублей, для третьего — 50 тысяч рублей. Буквально вчера мы обговорили, что та команда, которая победит, в следующем году проводит эти состязания на своей территории», — рассказал ЯСИА Лев Новгородов.

Всего на соревновании собралось 19 команд (131 участник), самое большое представительство имеет Мегино-Кангаласский улус — пять наслегов, самые дальние районы — Верхоянский, Томпонский, Сунтарский, Вилюйский. Они преодолели долгий путь, чтобы сразится за главные призы.

Состязание проходит без единого мастера спорта, поэтому зрители не услышат громкие имена чемпионов республики, России или международных соревнований, участвуют лишь сельские жители, некоторые из которых только пробуют себя в мас-рестлинге на республиканском уровне.

«Это соревнование дает нам, простым работягам из сел, шанс соревноваться на таком уровне. К примеру, мы в основном лишь участвовали в районных комплексных спартакиадах. Турнир объединяет простых жителей, создает условия заниматься спортом, дает мотивацию. Мы получаем шанс в том, что нет мастеров спорта. Если на республиканских соревнованиях в первом же круге попадаешься на мастера спорта, чемпиона, то сразу можно собираться обратно домой. А здесь мы все боремся на равных, учимся, получаем опыт. Если говорить про нашу команду Хамагаттинского наслега Намского улуса, то собрали желающих из села. Некоторые занимаются спортом, но чисто для себя, чтобы быть в форме, это обычные ребята», — прокомментировал ЯСИА участник из Хамагаттинского наслега Афанасий Назаров.

Прямая трансляция доступна по ссылке.