Маршруты №5, 6, 25, 35 поменяют движение

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что на основании распоряжения от 14 июня 2019 года №1023р в связи с осуществлением капитального ремонта улицы Петра Алексеева с 15 июня по 31 декабря 2019 года, в связи с несоответствием заездных карманов автобусные маршруты №5, 6, 25, 35 будут осуществлять движение, согласно разработанной схемы объезда. Информация о возобновлении движения маршрутов по улице Петра Алексеева будет доведена дополнительно.