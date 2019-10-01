01.10.2019
17:35
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Якутск

Маршруты №5, 6, 25, 35 поменяют движение

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что на основании распоряжения от 14 июня 2019 года №1023р в связи с осуществлением капитального ремонта улицы Петра Алексеева с 15 июня по 31 декабря 2019 года, в связи с несоответствием заездных карманов автобусные маршруты №5, 6, 25, 35 будут осуществлять движение, согласно разработанной схемы объезда. Информация о возобновлении движения маршрутов по улице Петра Алексеева будет доведена дополнительно.

Фото: Якутск.рф
Источник: Якутск.рф
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