Маршруты №15, 25, 41 перенесут

Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 22 апреля 2021 года автобусные маршруты №15, 25, 41 будут осуществлять движение по Вилюйскому тракту – ул. Чайковского, в связи с проведением работ по ремонту газопровода низкого давления по ул. Ильменская.

Ширина проезжей части по ул. Винокурова не соответствует нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», ГОСТ Р 52766 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».