19.04.2021
18:00
376
Якутск
Маршруты №15, 25, 41 перенесут
Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 22 апреля 2021 года автобусные маршруты №15, 25, 41 будут осуществлять движение по Вилюйскому тракту – ул. Чайковского, в связи с проведением работ по ремонту газопровода низкого давления по ул. Ильменская.
Ширина проезжей части по ул. Винокурова не соответствует нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», ГОСТ Р 52766 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».
Фото: yakutskcity.ru
Источник: yakutskcity.ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.04.2021
87
19.04.2021
374
19.04.2021
122
19.04.2021
132
19.04.2021
184
19.04.2021
195
19.04.2021
616
19.04.2021
257
19.04.2021
123
19.04.2021
130
19.04.2021
136
19.04.2021
465
19.04.2021
175
19.04.2021
166
19.04.2021
2543
19.04.2021
254
19.04.2021
363
19.04.2021
483
19.04.2021
242
19.04.2021
215
19.04.2021
231
19.04.2021
166
19.04.2021
246
19.04.2021
378
19.04.2021
241
19.04.2021
176
19.04.2021
567
19.04.2021
947
19.04.2021
585
19.04.2021
250
19.04.2021
694
19.04.2021
2070
19.04.2021
632
19.04.2021
244
19.04.2021
1521
19.04.2021
253
19.04.2021
346
19.04.2021
202
19.04.2021
950
19.04.2021
2241
19.04.2021
592
19.04.2021
1330
18.04.2021
943
18.04.2021
966
18.04.2021
716
18.04.2021
402
18.04.2021
886
18.04.2021
373
18.04.2021
464
18.04.2021
3477
18.04.2021
2718
18.04.2021
3036
18.04.2021
1468
17.04.2021
992
17.04.2021
2997
17.04.2021
742
17.04.2021
593
17.04.2021
421
17.04.2021
377
17.04.2021
401
17.04.2021
632
ТОП НОВОСТИ
14.04.2021
3856
18.04.2021
3478
14.04.2021
3284
18.04.2021
3037
17.04.2021
2998
18.04.2021
2719
15.04.2021
2673
16.04.2021
2647
16.04.2021
2597