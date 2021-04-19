19.04.2021
18:00
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Якутск

Маршруты №15, 25, 41 перенесут

Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 22 апреля 2021 года автобусные маршруты №15, 25, 41 будут осуществлять движение по Вилюйскому тракту – ул. Чайковского, в связи с проведением работ по ремонту газопровода низкого давления по ул. Ильменская.

Ширина проезжей части по ул. Винокурова не соответствует нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», ГОСТ Р 52766 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

Фото: yakutskcity.ru
Источник: yakutskcity.ru
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