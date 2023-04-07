В Якутске автобус сбил девочку

В Якутске совершен наезд на несовершеннолетнего ребенка

Вчера, около 11 часов дня, в дежурную группу Госавтоинспекции поступило телефонное сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что по адресу г. Якутск, п. Маган, ул. Алымова, возле дома №22 произошло дорожно-транспортное происшествие, имеются пострадавшие.

Было установлено, что водитель 1967 года рождения, управляя маршрутным автобусом, следуя по ул. Алымова, п. Маган в сторону конечной остановки, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода – девочку 10 лет, которая перебегала дорогу в неустановленном месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия, несовершеннолетняя девочка получила телесные повреждения.



56- летний водитель маршрутного автобуса, имеет водительское удостоверение категории «В, С, D, E» стаж вождения 30 лет. По данным федеральной базы ФИС ГИБДД М к административной ответственности за текущий год не привлекался. Проводится административное расследование.

С наступлением весенне-летнего периода интенсивность движения транспорта возрастает, поэтому всем водителям, в первую очередь пассажироперевозящего транспорта, необходимо быть более внимательными и осторожными, строго соблюдать требования Правил дорожного движения, и, конечно же, помнить о том, что именно они несут полную ответственность за безопасность пассажиров.

Надо отметить, что очень часто причиной наездов становится несоблюдение правил дорожного движения самими пешеходами. Ведь выходя на проезжую часть, они сами становятся участниками дорожного движения, и, естественно, должны твердо знать, как вести себя в той или иной ситуации. Самым распространенным нарушением ПДД пешеходами остается переход проезжей части вне зоны пешеходного перехода, а также на запрещающий сигнал светофора.

Каждый пешеход должен понимать, что ни одно транспортное средство невозможно остановить сразу и даже пешеходный переход не является безопасным местом, а водитель обязан помнить, что автомобиль является источником повышенной опасности, и при подъезде к «зебре» должен снизить скорость с таким расчетом, чтобы быть готовым остановиться и пропустить пешеходов.

