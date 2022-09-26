26.09.2022
16:37
284
Якутск
Маршрутный автобус №1 возобновляет движение по Чернышевского
Уважаемые жители и гости столицы!
Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с завершением работ по укладке трубопровода на участке улицы Чернышевского, маршрутный автобус № 1 с 27 сентября 2022 года возобновляет движение по улице Чернышевского.
Фото: Yakutskcity.ru – официальный сайт Окружной администрации г. Якутска
Источник: Yakutskcity.ru – официальный сайт Окружной администрации г. Якутска
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