Маршрутный автобус №1 возобновляет движение по Чернышевского

Уважаемые жители и гости столицы! Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с завершением работ по укладке трубопровода на участке улицы Чернышевского, маршрутный автобус № 1 с 27 сентября 2022 года возобновляет движение по улице Чернышевского.

Фото: Yakutskcity.ru – официальный сайт Окружной администрации г. Якутска Источник: Yakutskcity.ru – официальный сайт Окружной администрации г. Якутска

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