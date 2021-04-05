Маршрут автобусов меняться не будет

Изменение схем движения автобусных маршрутов отменено.

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с проведением Чемпионата России по кикбоксингу 5-11 апреля, ранее объявленное изменение схем движения автобусных маршрутов с 6 апреля по 8 апреля 2021 года отменяется.

Автобусы № 2, 15, 17, 19, 102, 107, 108 будут курсировать по утвержденным схемам движения без изменения.

По информации Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз», автомобильное движение по улице Каландаришвили не будет ограничено. Под кратковременное ограничение газоснабжения подпадут несколько многоквартирных домов.