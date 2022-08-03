Маршрут №4 самовольно выбрал конечную остановку?

Маршрут N4 самовольно отказался ездить по улице Тимирязева (остановки «Байкалова», «Матросова», конечная «залог»). Высаживают людей у дома N62 по пр. Ленина. Здесь же организовали импровизированную конечку. Мотивируют плохим состоянием дорожного полотна. Но при этом деньги за проезд берут и с тех, кто ехал на Тимирязева. До Союзавто не дозвониться, — передает телеграм-канал КРИМЯКУТИЯ.