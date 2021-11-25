Мародеры и морозы угрожают жителю Якутии

Жителю Алдана Артему нужно дожить до декабря в расселенном доме. Об этом и других сложностях выживания он поведал в видео, опубликованном телеграм-каналом 14News Смотрим видео: View this post on Instagram A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru)

Источник: Соцсети

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