25.11.2021
20:32
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Якутия
Мародеры и морозы угрожают жителю Якутии
Жителю Алдана Артему нужно дожить до декабря в расселенном доме.
Об этом и других сложностях выживания он поведал в видео, опубликованном телеграм-каналом 14News
Смотрим видео:
Источник: Соцсети
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