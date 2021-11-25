25.11.2021
20:32
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Якутия

Мародеры и морозы угрожают жителю Якутии

Жителю Алдана Артему нужно дожить до декабря в расселенном доме.

Об этом и других сложностях выживания он поведал в видео, опубликованном телеграм-каналом 14News

Смотрим видео:

Источник: Соцсети
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