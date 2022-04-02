Маркшейдер «Сахатранснефтегаза» — о работе и жизни

В преддверии всероссийского Дня геологов, который традиционно отмечается в первое воскресенье апреля, «Сахатранснефтегаз» рассказывает о ведущем специалисте Управления геологии и недропользования, маркшейдере Анастасии Алексеевой.

— Маркшейдер – это горный инженер, специалист по проведению пространственно-геометрических измерений как на поверхности земли, так и под землей. Результаты измерений мы видим на топографических планах, картах, разрезах. Маркшейдер считает объемы вынутого песка, грунта, щебенки, угля, – сразу поясняет собеседница.

Анастасия пришла в нефтегазовую отрасль после окончания Российского государственного геологоразведочного университета в Москве. Профессия пришла с семьей, поскольку отец и старший брат учились на горного инженера, дядя и двоюродный брат тоже геологи.

— Подала резюме, после собеседования меня взяли на испытательный срок. 10 дней я тогда отработала в поселке Кысыл-сыр, где мы снимали теплотрассы, в ноябре при минус 30 градусах. После этого меня утвердили в должности, коллектив встретил радушно.

В коллективе Управления геологии наша героиня, которая проработала в компании уже 10 лет – единственная представительница слабого пола.



— В своём мужском коллективе, в первую очередь я – грамотный специалист и только после этого девушка. Ценю свою работу и коллег. Главное – выполнять поставленные задачи в срок, быть эффективным. Такие качества помогают мне в любых рабочих моментах. Кроме того, я люблю конкретику и ясность. В самом начале пути в выбранной мной профессии было такое, что приходилось доказывать свою компетентность, выносливость в рабочем графике в командировках, в работе с электронными приборами, подсчётах объемов и так далее, – вспоминает Анастасия.

Профессия связана с постоянными выездами на объекты предприятия: в Кысыл-Сыр, на средний Тюнг, в город Ленск на Отраднинское месторождение, а также Ханчалы, на автоматические газораспределительные станции на подсчеты объемов, топографические съёмки, «разбивки», «визирки». В последнее время больше офисной работы, признается она. Это статистические отчеты, проекты на производство маркшейдерских работ, планы развития горных работ, работы по исправности геодезических приборов и тому подобное.



На вопрос о том, могла ли она выбрать другое место работы и почему не осталась жить в Москве, она отвечает, что является патриотом своей республики, хоть и мечтала с детства учиться в столице страны.

— Сейчас я не только патриот малой родины, но и радею за родное предприятие. Планирую развиваться вместе с компанией, обучаться дальше, расширять свои обязанности и привнести этим максимально большую пользу компании. Люблю природу, считаю, что все мы — продолжение уникальной, спокойной, красивой матери-природы. В этом и откликается мне моя профессия, так как маркшейдер долгое время проводит на воздухе.

Ее хобби – вязание. Сумки, шапки, корзинки, кофточки и другие вещи получаются естественно, в этом деле она любит сочетать цвета, считать петли, проектировать будущие изделия, что своего рода медитация для созидателя.



— Муж и дети мои интересы разделяют. Дочка, тоже Настя, может часами сидеть вместе со мной и медитировать за вязанием. Сын Давид учится в Республиканском лицее-интернате и планирует тоже свое будущее связать с точными науками. Все вместе мы любим выбираться на природу и заниматься активным отдыхом.

Понятно, что без специалистов-геологов работа добывающей газ компании не возможна. Сегодня в составе управления геологии трудятся восемь человек. Как и в любом другом деле, важна взаимопомощь и дружеские отношения в коллективе, чтобы работа спорилась в гармоничной атмосфере.

— Мы очень дружны с коллегами. Есть такое понятие, как наставничество. Молодых специалистов буквально «выращивают» в рамках предприятия, я тоже прошла через эту школу и сама готова передавать опыт, помогать осваивать нужные навыки. Это такой бесконечный цикличный круг профессионального развития. С детства я видела пример родителей, что в любой работе нужно выкладываться на 100%. Поэтому считаю, что главное для работающего человека – крепкий тыл, благополучие в семье и конечно здоровье, а остальное приложится.