Мария Вишнякова – яркий представитель героической эпохи

14 октября отмечает 70-летний юбилей уважаемый в газовой отрасли человек, стоявший на вахте бесперебойного снабжения природным газом без малого 47 лет. Почти полвека проработала Мария Петровна ВИШНЯКОВА не в женской профессии. Свой трудовой путь она начала с кочегара, оператора ГРС в ОАО «Якутгазпром». Поняв, что готова связать свою судьбу с профессией газовой отрасли, поступила в Иркутский геологоразведочный техникум.

Мария Петровна — яркий представитель героического времени Первых. В 60-х годах прошлого века народ огромной страны покорял космос, укрощал бурные реки, осваивал целину, строил крупнейшие электростанции и впервые – газопровод на вечной мерзлоте. Мария со своими коллегами была не только свидетелем тех исторических событий, но была на передовой, ей доверили ответственную работу оператора газораспределительной станции, где вместе с боевыми товарищами начали осваивать тонкости совершенно нового для того времени дела. Мария Петровна принимала непосредственное участие в работах запуска Якутской ГРС и всех первых газораспределительных станций, куда в те далекие 70-80-е годы запускался природный газ.

— Я благодарна судьбе за предоставление такой возможности, как дарить жителям Крайнего Севера тепло природного газа. Сознание того, что мы снабжаем самым главным в жизни северян всегда меня вдохновляло, поэтому всю жизнь работала от души. И даже не заметила, что 47 лет промчалось, — улыбается ветеран газовой отрасли.

За 47 лет работы Вишняковой выстроилась целая отрасль, из года в год растет протяженность магистрального газопровода. Мария Петровна считает второй семьей коллектив Линейно-производственного управления магистральных газопроводов. А молодые операторы, мастера и инженеры почитают ее как своего наставника и учителя. За время своей работы Мария Петровна щедро делилась своими навыками и знаниями.

— Мария Петровна внесла большой вклад в развитие предприятия будучи ведущим инженером по охране труда и технике безопасности на производстве.

Мы от души поздравляем с Юбилеем и выражаем нашему уважаемому ветерану благодарность за высокий профессионализм, преданность своему делу, и, конечно, за наставничество многим поколениям газовиков, которые по праву считают ее своим Учителем, — отметил генеральный директор АО “Сахатранснефтегаз” Иван МАКАРОВ.