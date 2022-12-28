Мария Сырдык: Старинный якутский ритуал по привлечению богатства

В своем тгк @syrdykkyys1 известная своими предсказаниями Мария Сырдык рассказала о сакральном и опасном способе стать богатый с помощью жабы.

В старину, как бабушка мне рассказывала, существовал один ритуал, связанный именно с привлечением богатства. Вот как оно было: «…В старину, был один очень сакральный и опасный ритуал. Существовала якобы жаба богатства, большая жаба с волдырями, сероватого цвета. Ее очень трудно было найти. Те кто желали разбогатеть, искали именно такую жабу. Когда находили ее, что очень не многим удавалось, лапки завязывали, мазали жиром и подсовывали в большой муравейник. Затем, надо было убегать подальше от муравейника так как жаба громко кричала, когда ее поедали муравьи. Если нечаянно услышать крик, то можно было потерять все. Через пару дней, возвращались в муравейник и доставали все что осталось от жабы. Среди ее костей, надо было найти особую крючкообразную кость. Именно такой костью притягивали богатство, а для этого использовали специальные фразы-заклинания. Перед ответственными сделками или работой, всегда использовали магическую кость доставая из кармана и двигая крючком в свою сторону. Говорили, что этот ритуал в древности перетек к нам от китайцев. Лягушки и жабы называются по нашему «ба5а» — это корень таких слов как «ба5а санаа», «ба5алаах» и так далее, и вправду, зачастую наши желания связаны именно с материальными благами»