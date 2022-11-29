Мария Сырдык Күүс: Работа над «кут» — это диалог с самим собой

Якутская экстрасенс Мария Сырдык Күүс в своем телеграм-канале @syrdykkyys1 дала очередную порцию советов:

ПРО ВОСПИТАНИЕ

Как я знаю, человек получает 2 основных этапов воспитания по жизни, это:

1. Воспитание от родителей;

2. Воспитание от общества;

А вы знаете, есть еще третье воспитание — воспитание самого(-у) себя, во взрослой жизни. Самовоспитание — пожалуй, основное, что человек может делать на протяжении всей своей жизни, до конца своих дней. Если вас воспитывали «кулаком» — обида ваша будет сочиться сквозь даже любой ваш благодетель — в виде скрытой или открытой агрессии.

Также, бывает такое, что человек живет по течению, забывая о себе и ведя образ жизни наподобие образа жизни своих «воспитателей» (родителей/общества(школа-институт-работа)). Это чисто только подражание. Индивидуализма нету, это значит, что вы «растворились». И что делать? спросите вы. Все очень просто — будьте максимально честны с собой. Старайтесь думать не шаблонами, а своей головой. Всегда, работайте над своими чувствами, особенно травмированными. Работайте над своими поведениями и задавайте себе правильные вопросы:

Кто я?

Куда я иду?

Что я принесу этому миру?

Работа над кут (душой) — это диалог с самим(ой) собой. Воспитывайте в себе самые сильные и положительные качества. Заведите внутри себя «друга» который сможет вам помочь посмотреть на себя со стороны и понять, что же не так и что нужно исправлять в себе. Это будете вы же сами, не сумасшествие, а диалог. Любви и здоровья!